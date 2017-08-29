В Ивановской области изменился порядок проезда по социальной карте





Льготные категории граждан теперь получают возможность пополнить карту на любую сумму в удобное для них время. Снятые ограничения избавляют от необходимости ежемесячного посещения пунктов пополнения карты.

При этом по-прежнему сохраняются лимиты льготного проезда - компенсация из бюджета на одного льготника установлена в размере 300 рублей. Изменения утверждены указом губернатора Ивановской области от 29.08.2017. Они вступают в силу с 10 сентября текущего года.

поделиться ссылкой:

