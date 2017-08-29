Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

2 минуты назад

В Ивановской области изменился порядок проезда по социальной карте


Льготные категории граждан теперь получают возможность пополнить карту на любую сумму в удобное для них время. Снятые ограничения избавляют от необходимости ежемесячного посещения пунктов пополнения карты.

При этом по-прежнему сохраняются лимиты льготного проезда - компенсация из бюджета на одного льготника установлена в размере 300 рублей. Изменения утверждены указом губернатора Ивановской области от 29.08.2017. Они вступают в силу с 10 сентября текущего года.



ключевые слова: общественный транспорт проезд льготы
  • оцените новость:
  • (0)
  • 48
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации