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Новости

7 минут назад

Рядом с ивановской мэрией появился новый арт-объект

Он станет частью создающегося в городе селфи-маршрута - ФОТО


Сегодня утром в самом центре областного центра, недалеко от здания администрации, рабочие установили фигуру молодой женщины, которая изображена на гербе города. Теперь любой желающий может сфотографироваться с новым объектом. Выполнен он из прочной стали, на деньги благотворителей. Авторы фигуры надеются, что «железная леди» выдержит любые посягательства вандалов.

Напомним, это уже шестой по счету объект нового «селфи-маршрута» по центральному кольцу для жителей и гостей города. Вдохновители проекта планируют в ближайшее время создать и установить еще около 10 подобных объектов, в том числе - граффити.



ключевые слова: арт-объект селфи-маршрут
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