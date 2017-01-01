Рядом с ивановской мэрией появился новый арт-объект

Он станет частью создающегося в городе селфи-маршрута - ФОТО







Сегодня утром в самом центре областного центра, недалеко от здания администрации, рабочие установили фигуру молодой женщины, которая изображена на гербе города. Теперь любой желающий может сфотографироваться с новым объектом. Выполнен он из прочной стали, на деньги благотворителей. Авторы фигуры надеются, что «железная леди» выдержит любые посягательства вандалов.

Напомним, это уже шестой по счету объект нового «селфи-маршрута» по центральному кольцу для жителей и гостей города. Вдохновители проекта планируют в ближайшее время создать и установить еще около 10 подобных объектов, в том числе - граффити.

поделиться ссылкой:

