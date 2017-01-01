Андрею Кабанову сократили срок





В Ивановской области вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя председателя Правительства Ивановской области Андрея Кабанова.

Сегодня, 31 августа 2017 года, судебной коллегией по уголовным делам Ивановского областного суда принято решение по приговору Ленинского районного суда Ивановской области от 20 апреля 2017 года, которым бывший зам губернатора признан виновным в получении взяток в размере 7 и 1 миллионов рублей, что является особо крупным и крупным размером, и осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 миллионов рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и органах местного самоуправления на срок 3 года.

Принимавший участие в рассмотрении апелляционной инстанцией уголовного дела представитель прокуратуры Ивановской области привела суду достаточные доводы о том, что следует отказать в удовлетворении апелляционных жалоб осужденного и его защитников, просила оставить приговор без изменения.

Судебная коллегия посчитала совокупность смягчающих обстоятельств исключительными и применила положения ст.64 УК РФ, снизив окончательное наказание в части лишения свободы до 6 лет 3 месяцев. В остальной части суд второй инстанции согласился с выводами Ленинского районного суда г. Иваново.

Приговор вступил в законную силу с момента оглашения.

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