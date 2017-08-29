ОДКБ прекратила выдачу препарата, из-за которого пострадали дети

В настоящее время угрозы для находящихся на лечении детей нет





Как мы сообщали ранее, в Иванове возбуждено уголовное дело по статье «Производство, сбыт фальсифицированных или недоброкачественных лекарственных средств».

По версии следствия, в феврале 2017 года в областную детскую клиническую больницу поступил отечественный препарат «Натрия хлорид 0,9%» во флаконах, после использования которого у некоторых детей наблюдалось повышение температуры.

Установлено, что у двух несовершеннолетних пациентов после приёма препарата в июле 2017 года поднялась температура тела до 37,8 Со и до 40 Со.

Предварительное следствие продолжается.

Администрация ОДКБ так прокомментировала данную информацию:

«…Действительно в июле 2017 года впервые использовался раствором натрия хлорида 0,9% полученный от поставщика в феврале 2017 г. Данный препарат вводился детям с тяжелой хирургической патологией. После введения лекарственных средств у детей действительно зафиксирована пирогенная реакция (лихорадка). Несмотря на то, что повышение температуры тела могло быть связано и с течением основного тяжелого хирургического заболевания, администрация ОБУЗ «ОДКБ» прекратила выдачу данного препарата со склада, вся партия до выяснения причин законсервирована. Данный лекарственный препарат подвергся исследованию на пирогенность и стерильность (результат – препарат стерильный и апирогенный). Информация о нежелательной реакции передана в контролирующие организации. Препарат из данной партии больше не вводился. Угрозы для здоровья детей, находящихся на лечении в ОБУЗ «ОДКБ», нет», - говорится в сообщении на официальном сайте ОДКБ.

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