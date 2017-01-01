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Новости

сегодня, 10:09

На улице Калинина в Иванове сгорел кроссовер

ФОТО


ЧП произошло сегодня около часа ночи. Загорелся кроссовер Nissan X-Trail, припаркованный у дома №7 на улице Калинина областного центра. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.



ключевые слова: пожар автомобиль
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • 32 минуты назад
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							Полицейские!!! ау...вам самим не противно, что кто то практически ежедневно сжигает машины, а вы не можете найти этих ...родов??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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