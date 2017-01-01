На улице Калинина в Иванове сгорел кроссовер

ФОТО





ЧП произошло сегодня около часа ночи. Загорелся кроссовер Nissan X-Trail, припаркованный у дома №7 на улице Калинина областного центра. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

поделиться ссылкой:

