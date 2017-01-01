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сегодня, 10:09
На улице Калинина в Иванове сгорел кроссовер
ФОТО
ЧП произошло сегодня около часа ночи. Загорелся кроссовер Nissan X-Trail, припаркованный у дома №7 на улице Калинина областного центра. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
ключевые слова: пожар автомобиль
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Комментарии (1)
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- макссс32 минуты назадПолицейские!!! ау...вам самим не противно, что кто то практически ежедневно сжигает машины, а вы не можете найти этих ...родов??