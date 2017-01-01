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В Ивановской области водитель сбил девушку с коляской и скрылся с места ДТП
С травмами головы полугодовалый ребенок госпитализирован в ОКБ - ФОТО
ДТП случилось 30 августа около 18.45 на площади 70 лет Октября в селе Липовая Роща Гаврилово-Посадского района. Неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле задним ходом, сбил 18-летнюю, которая везла детскую коляску с ребенком.
В результате ДТП девушка получила ссадины подбородка и локтей. Серьезно пострадал полугодовалый мальчик. С травмами головы, гематомой щеки, ссадиной виска ребенка доставили в областную клиническую больницу.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.
Фото: УГИБДД
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Комментарии (2)
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- макссс29 минут назадсудя по всему это произошло на маленькой скорости и не могло быть неожиданностью для мамаши. Но и водилу не оправдываю
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- 123453 минуты назадЧто значит водилу не оправдываю? Ничего так, что этот ..удила должен в зеркала поглядывать? Тем более, двигаясь задним ходом!