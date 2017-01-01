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Новости

сегодня, 19:10

На Первенстве Золотого кольца «Текстильщик» сразился с «Торпедо»


Принципиальная игра прошла сегодня в молодежном футболе. Главное дерби Первенства Золотого кольца. Во Владимире местное «Торпедо» принимало наш ивановский «Текстильщик».

В матче первого круга на домашней арене команда Виталия Пугина была сильнее своего главного раздражителя. Тогда «Текстильщик» обыграл «Торпедо» со счетом 2:0. К матчу ивановцы подходили в прекрасном расположении духа. В прошлом туре был обыгран один из лидеров чемпионата - клуб «Рыбинск».

К сегодняшней встрече особо готовить наш коллектив было и не нужно, ребята очень хотели впервые в сезоне одержать две победы подряд. Однако соперники дали серьёзный бой «красно-черным», и встреча закончилась миром. 1:1, команды остались при своих.



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