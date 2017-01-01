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Новости

сегодня, 19:01

В Иванове открыли памятник милиционеру, погибшему во время несения службы

ФОТО


В Иванове на городском кладбище Балино ветераны органов внутренних дел и действующие сотрудники УМВД России по Ивановской области открыли памятник погибшему при исполнении служебных обязанностей старшему сержанту милиции Борису Курносову.

Курносов Борис Иванович участвовал в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 и был награжден медалью «За победу над Германией». В 1947 году демобилизовался и пришел на службу в органы внутренних дел. Отработав 6 лет, милиционер был убит во время несения службы. Злоумышленники нанесли ему смертельные удары топором и завладели табельным оружием. На розыск преступников был поднят весь личный состав, спустя два дня они были задержаны и в дальнейшем приговорены к расстрелу.

Милиционер трагически погиб в возрасте 27 лет. Долгие годы за могилой ухаживали его родители и родственники, но прошло время, и в живых не осталось никого. Советом ветеранов органов внутренних дел и общественниками было принято решение об установлении памятника.

Фото: пресс-служба УМВД по Ивановской области

ключевые слова: милиционер гибель памятник
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