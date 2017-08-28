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Новости

13 минут назад

Мужчина, перевернувшийся три дня назад на лодке в Ивановской области, обнаружен погибшим


Напомним, 27 августа в акватории реки Мережка Заволжского района перевернулась лодка «Казанка-М». На борту маломерного судна находились трое мужчин. Двоим из них удалось самостоятельно выбраться на берег, третий мужчина 1969 года рождения пропал.

Его поиски продолжались более трех дней. Как стало известно IvanovoNews, примерно час назад тело пропавшего было обнаружено всплывшим в 9 км от того места, где перевернулась лодка.



ключевые слова: река лодка поиск гибель
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