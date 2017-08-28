Похожие новости
-
28.08.2017 14:50На реке в Ивановской области перевернулось маломерное судно
-
(0)
- 2130
- 0
-
-
сегодня, 11:09С родственниками пропавшего на реке Мережка мужчины работают психологи
-
(0)
- 2460
- 2
-
Новости
13 минут назад
Мужчина, перевернувшийся три дня назад на лодке в Ивановской области, обнаружен погибшим
Напомним, 27 августа в акватории реки Мережка Заволжского района перевернулась лодка «Казанка-М». На борту маломерного судна находились трое мужчин. Двоим из них удалось самостоятельно выбраться на берег, третий мужчина 1969 года рождения пропал.
Его поиски продолжались более трех дней. Как стало известно IvanovoNews, примерно час назад тело пропавшего было обнаружено всплывшим в 9 км от того места, где перевернулась лодка.
- оцените новость:
-
(0)
- 97
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
17 минут назадМужчина, перевернувшийся три дня назад на лодке в Ивановской области, обнаружен погибшим
-
(0)
- 139
сегодня, 12:43Ивановская область получит федеральную субсидию на создание «Кванториума»
Общая сумма финансирования – более 77,5 млн рублей
-
(3)
- 1173
сегодня, 12:31В Иванове построят детский сад и школу
-
(0)
- 1901
сегодня, 09:59В Иванове будут судить банду «черных риэлторов»
Среди обвиняемых - 5 мужчин и 1 женщина
-
(0)
- 3384