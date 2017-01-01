Ивановский роддом №4 закрыли на дезинфекцию

Прием беременных и рожениц в стационар прекращен





С 28 августа по 8 октября 2017 года закрыт на плановый косметический ремонт и дезинфекцию родильный дом № 4 в Иванове. Прием беременных и рожениц в стационар данного лечебного учреждения прекращен. Об этом сообщает департамент здравоохранения Ивановской области.

В период закрытия родильного дома беременные и роженицы женской консультации № 5, Кохомской городской больницы, Лежневской центральной районной больницы закрепляются для медицинского обслуживания за Научно-исследовательским институтом материнства и детства им. В.Н. Городкова; женских консультаций № 6 и 7 - за родильным домом № 1.

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Прием пациентов в стационар родильного дома № 4 возобновится 10 октября 2017 года.