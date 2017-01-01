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1 минуту назад
У ивановских школ обновлены и нанесены желто-белые «зебры»
Всего - 8 300 погонных метров разметки
Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» с применением пластичных материалов желтого и белого цвета в районе образовательных учреждений на текущий момент выполнены в полном объеме. Об этом сообщает управление благоустройства ивановской администрации. «Зебры» обновлены как непосредственно на подходах к школам и детским садам, так и по пути следования детей.
В общей сложности нанесено 8 300 погонных метров разметки, что обошлось бюджету областного центра в 3 миллиона рублей.
ключевые слова: дорожная разметка "зебра" школа детский сад
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