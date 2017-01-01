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Новости

9 минут назад

МУП «ИПТ» объявил конкурс на лучший рисунок и стихотворение о троллейбусе


Творческий конкурс на лучшее стихотворение и рисунок о троллейбусе объявило МУП «Ивановский пассажирский транспорт». Он посвящен 55-летию открытия троллейбусного движения в областном центре. Жителям города предлагается принять участие в двух творческих конкурсах: для взрослых - на лучшее стихотворение, для детей – на лучший рисунок с изображением троллейбуса.

«Не сдерживайте полет вдохновения, если троллейбус является одним из ваших любимых видов городского транспорта, - говорится в сообщении организаторов акции. - Своим активным участием вы поздравите МУП «ИПТ» и его сотрудников с грядущим юбилеем, ведь в ноябре 2017 г. троллейбусному движению в г. Иванова исполняется 55 лет».

Условия участия в конкурсе:

• стихотворение должно состоять минимум из 2-3 четверостиший

• рисунок может быть выполнен в любом стиле (акварелью, карандашами и т.д.)

• работы принимаются до 31 октября 2017 года по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181, приемная МУП «ИПТ», тел. 56-93-53 (стихотворение можно присылать на электронную почту mupipt@yandex.ru с пометкой «Конкурс»)

• предоставленная работа должна сопровождаться заявкой с указанием фамилии, имени и отчества, контактного телефона, электронного адреса (для ребенка - родители)

• каждый участник может предоставить на конкурс несколько творческих работ.

В каждой категории будут выбраны и награждены приятными подарками по три победителя.



ключевые слова: троллейбус МУП "ИПТ" юбилей конкурс
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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