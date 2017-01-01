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41 минуту назад
Жительница Ивановской области незаконно получила в Москве кредит в банке на 73 тысячи рублей
Злоумышленница оформила кредитный договор по чужому паспорту
Сотрудники уголовного розыска задержали в московском районе Щукино 42-летнюю жительницу Ивановской области, незаконно получившую кредит в банке. Злоумышленница по чужому паспорту заключила договор на получение потребительского кредита с банком, не собираясь возвращать полученные деньги. Ущерб кредитной организации составил 73 тысячи рублей.
Полицейские установили, что указанная в паспорте женщина реально существует, но кредитный договор на самом деле с банком не заключала.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.
ключевые слова: банк кредит мошенничество
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