Под Ивановом перевернулся цементовоз

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Сегодня в Ивановском районе перевернулся цементовоз. ДТП произошло на первом километры дороги Курьяново-Новоталицы, недалеко от Беляниц. Сообщения об этой аварии на пульт дежурного начали поступать в районе 3 часов дня.Судя по всему, водитель слишком резко повернул - большегруз завалился на обочину прямо на перекрестке. К счастью, никто не пострадал - водитель в ГИБДД не обращался. Очевидцы сообщают, что на асфальт вылилось немало строительной смеси, которую и перевозил грузовик.