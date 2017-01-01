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сегодня, 15:56
Под Ивановом перевернулся цементовоз
ФОТО
Сегодня в Ивановском районе перевернулся цементовоз. ДТП произошло на первом километры дороги Курьяново-Новоталицы, недалеко от Беляниц. Сообщения об этой аварии на пульт дежурного начали поступать в районе 3 часов дня.
Судя по всему, водитель слишком резко повернул - большегруз завалился на обочину прямо на перекрестке. К счастью, никто не пострадал - водитель в ГИБДД не обращался. Очевидцы сообщают, что на асфальт вылилось немало строительной смеси, которую и перевозил грузовик.
ключевые слова: ДТП цементовоз
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