Обнародованы фото обнаруженных на кинешемском машзаводе снарядов к противотанковой пушке

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Как мы сообщали ранее, сегодня около 11 утра в правоохранительные органы поступила информация о том, что в здании Кинешемского машиностроительного завода им. Калинина обнаружены два предмета, похожие крупнокалиберные снаряды с пометкой «учебный». Для обследования боеприпасов на место происшествия были направлены взрывотехники ОМОН управления Росгвардии по Ивановской области и специалисты-кинологи со служебными собаками.

В результате было установлено, найденные боеприпасы являются учебными 100-мм снарядами к противотанковой пушке МТ-12 («Рапира»).

После обследования находку передали сотрудникам полиции, которые в настоящее время выясняют, как учебные боеприпасы попали на кинешемское предприятие, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Фото: Управление Росгвардии по Ивановской области

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