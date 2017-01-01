В Иванове создадут школу русского языка для детей мигрантов





В областном центре собираются создать школу русского языка. Об этом заявили сегодня чиновники городского управления образования. Создадут ее на базе многонациональной средней школы №18. Посещать ее смогут дети мигрантов, которые плохо знают «наш великий и могучий». Школа русского языка будет бесплатной.

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