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12 минут назад
В Иванове создадут школу русского языка для детей мигрантов
В областном центре собираются создать школу русского языка. Об этом заявили сегодня чиновники городского управления образования. Создадут ее на базе многонациональной средней школы №18. Посещать ее смогут дети мигрантов, которые плохо знают «наш великий и могучий». Школа русского языка будет бесплатной.
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