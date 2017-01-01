На двух ивановских перекрестках временно отключат светофоры





31 августа сразу на двух ивановских перекрестках будут отключены светофоры. С 09.00 до 16.30 - на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Маяковского. С 09.00 до 17.00 - на пересечении улиц Полка «Нормандия-Неман» и Люлина. Об этом сообщает городское управление благоустройства.

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