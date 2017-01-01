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сегодня, 14:22
В Иванове педагогам будут помогать с жильем
Чиновники городской администрации обещают продолжать поддерживать молодых специалистов: будут предоставлять жилье на условиях коммерческого найма. Получают такую поддержку максимум 20 педагогов в год.
Кроме того, администрация будет и дальше компенсировать работникам системы образования посещение их детьми платных дошкольных учреждений.
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