В Иванове педагогам будут помогать с жильем





Чиновники городской администрации обещают продолжать поддерживать молодых специалистов: будут предоставлять жилье на условиях коммерческого найма. Получают такую поддержку максимум 20 педагогов в год.

Кроме того, администрация будет и дальше компенсировать работникам системы образования посещение их детьми платных дошкольных учреждений.

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