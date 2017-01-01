Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:22

В Иванове педагогам будут помогать с жильем


Чиновники городской администрации обещают продолжать поддерживать молодых специалистов: будут предоставлять жилье на условиях коммерческого найма. Получают такую поддержку максимум 20 педагогов в год.

Кроме того, администрация будет и дальше компенсировать работникам системы образования посещение их детьми платных дошкольных учреждений.



ключевые слова: педагоги поддержка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 593
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановская область получит федеральную субсидию на создание «Кванториума»
				
сегодня, 12:43

				

				Ивановская область получит федеральную субсидию на создание «Кванториума» 
								

					
	 Общая сумма финансирования – более 77,5 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							851						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		С родственниками пропавшего на реке Мережка мужчины работают психологи
				
сегодня, 11:09

				

				С родственниками пропавшего на реке Мережка мужчины работают психологи 
									
								

					
	 Поиски перевернувшегося на лодке человека продолжаются - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1922						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове будут судить банду «черных риэлторов»
				
сегодня, 09:59

				

				В Иванове будут судить банду «черных риэлторов» 
								

					
	 Среди обвиняемых - 5 мужчин и 1 женщина
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2641						
    •