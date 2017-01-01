В Кинешме пройдет конкурс моделей с прическами XVIII – XIX веков

Победительница получит титул «Красавица Волжского бульвара»





16 сентября, в День Волжского бульвара, а также в преддверии празднования Дня парикмахера, в Кинешме состоится конкурс «Ретро-Шик».

В конкурсе могут быть представлены от 1 до 5 моделей от салонов красоты в старинном и винтажном образах с прическами XVIII - XIX веков. Победителю конкурса вручается памятный диплом и кубок. Лучшая модель получит титул «Красавица Волжского бульвара».

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