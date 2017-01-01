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сегодня, 14:12
В Кинешме пройдет конкурс моделей с прическами XVIII – XIX веков
Победительница получит титул «Красавица Волжского бульвара»
16 сентября, в День Волжского бульвара, а также в преддверии празднования Дня парикмахера, в Кинешме состоится конкурс «Ретро-Шик».
В конкурсе могут быть представлены от 1 до 5 моделей от салонов красоты в старинном и винтажном образах с прическами XVIII - XIX веков. Победителю конкурса вручается памятный диплом и кубок. Лучшая модель получит титул «Красавица Волжского бульвара».
ключевые слова: парикмахер прическа ретро модели конкурс
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