В Ивановской области на машиностроительном заводе нашли артиллерийские снаряды

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О ЧП сообщает Кинешемец.RU. По данным интернет-портала, сегодня около 11 утра в административном здании кинешемского машиностроительного завода были обнаружены два подозрительных предмета, похожих на боеприпасы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили здание и близлежащую территорию. Подозрительные предметы обследовали кинологи с собаками. Как оказалось, это учебные 120-миллиметровые артиллерийские снаряды. Никакой опасности они не представляют. Однако непонятно, как снаряды оказались в здании машзавода. Сейчас это выясняет полиция.

Фото: Кинешемец.RU

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