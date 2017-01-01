Регион может получить субсидирование авиаперевозок из Иванова в Санкт-Петербург, Анапу, Сочи и Казань





Сегодня, 30 августа, губернатор Ивановской области Павел Коньков провел в Москве рабочую встречу с руководителем Росавиации Александром Нерадько. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе субсидирование региональных воздушных перевозок и функционирование аэропорта «Иваново».

Как отметил глава региона Павел Коньков по итогам переговоров, Росавиация рассмотрит возможность субсидирования рейсов в Санкт-Петербург на IV квартал текущего года. Губернатор пояснил, что в этом году это направление не попало в федеральную программу субсидирования региональных воздушных перевозок и формирования региональной маршрутной сети. Сейчас из ивановского аэропорта в северную столицу выполняется 3 рейса в неделю.

Из регионального бюджета на сегодняшний день субсидируются рейсы в Москву, Анапу и Сочи. На эти цели направлено более 55 миллионов рублей.

«Мы также обсудили включение в федеральную программу субсидирования авиаперевозок на 2018 год рейсов из Иванова в Санкт-Петербург, Анапу, Сочи и Казань, – сообщил Павел Коньков. – В ближайшее время будет принято постановление Правительства России относительно распределения субсидий. Александр Васильевич заверил, что заявка Ивановской области будет рассмотрена в приоритетном порядке».

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