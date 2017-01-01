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сегодня, 12:56
На одном из ивановских ж/д переездов сотрудники ГИБДД проведут акцию для водителей
С начала 2017 года на Северной железной дороге произошло 12 дорожно-транспортных происшествий (в 2016 году – 6). Анализ произошедших ДТП показывает, что все они случились в результате нарушения ПДД водителями автотранспортных средств. В целях усиления безопасности движения на железнодорожных переездах ОАО «РЖД» в период с 28 августа по 28 сентября 2017 года проводится месячник «Внимание, переезд!».
Так, 31 августа сотрудники Госавтоинспекции и Ивановской дистанции пути Северной железной дороги на железнодорожном переезде, расположенном на перекрестке улиц Люлина и Фрунзе в Иванове проведут профилактическую акцию. Водителям будут вручаться листовки с правилами проезда железнодорожных переездов.
Начало акции – в 10.00.
ключевые слова: ж/д переезд водители ГИБДД РЖД акция
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