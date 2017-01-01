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Новости

сегодня, 12:56

На одном из ивановских ж/д переездов сотрудники ГИБДД проведут акцию для водителей


С начала 2017 года на Северной железной дороге произошло 12 дорожно-транспортных происшествий (в 2016 году – 6). Анализ произошедших ДТП показывает, что все они случились в результате нарушения ПДД водителями автотранспортных средств. В целях усиления безопасности движения на железнодорожных переездах ОАО «РЖД» в период с 28 августа по 28 сентября 2017 года проводится месячник «Внимание, переезд!».

Так, 31 августа сотрудники Госавтоинспекции и Ивановской дистанции пути Северной железной дороги на железнодорожном переезде, расположенном на перекрестке улиц Люлина и Фрунзе в Иванове проведут профилактическую акцию. Водителям будут вручаться листовки с правилами проезда железнодорожных переездов.

Начало акции – в 10.00.



ключевые слова: ж/д переезд водители ГИБДД РЖД акция
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 13:00
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										0
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							Влезь с Фрунзе и получи лишение за обгон на переезде								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Roman37								
							
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  • 44 минуты назад
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    • 
										0
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							А они не хотят совместно с ржд привести в порядок разбитые переезды?  Все обьезжают ямы на переездах, от сюда и нарушения. в области ни одного нормального нет. а листовки любой олень может нарисовать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 39 минут назад
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										0
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							Как раз на этом переезде лежат уставшие листы металла, с дырами!
    
Почему не заменят? - Денег нет? - У РЖД денег нет? не верю								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 37 минут назад
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							Т.е. они остановят водителя на переезде и вручат листок "Протокол"...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 27 минут назад
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										0
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							И дождутся 2ТЭ116 или ЧМЭ3 который наведёт порядок на своей территории								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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