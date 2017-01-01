Ивановская область получит федеральную субсидию на создание «Кванториума»

Общая сумма финансирования – более 77,5 млн рублей





Ивановская область получит субсидию из федерального бюджета на создание детского технопарка «Кванториум» в размере 77,6 млн рублей. Регион вошел в число 13 субъектов Российской Федерации, ставших победителями отбора Министерства образования и науки Российской Федерации на создание сети детских технопарков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Детский технопарк «Кванториум» будет создан в 2018 году на базе Центра технического творчества «Новация» города Иваново. В нем планируется ежегодное обучение по дополнительным общеобразовательным программам не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет и реализация шести направлений естественнонаучной и технической направленности (квантумов): «Робоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Дополненная и виртуальная реальность», «Аэроквантум» и «Хайтек».

Добавим, что среди получателей субсидии также Новгородская, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Челябинская, Свердловская, Костромская области, Пермский и Краснодарский край, г. Севастополь, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия-Алания. Общая сумма средств из федерального бюджета, направленных на создание детских технопарков в регионах России, составила 906,5 млн рублей.

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