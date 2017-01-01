В Иванове построят детский сад и школу





Детсад и школу построят в областном центре. Правда, конкретные сроки не называются. Новый детский сад появится в Рождественском микрорайоне, а школа - в Московском микрорайоне. Когда начнут строить общеобразовательное учреждение, во многом зависит от городских чиновников: для начала нужно войти в профильную федеральную программу до конца этого года.

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