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Новости

12 минут назад

В Иванове построят детский сад и школу


Детсад и школу построят в областном центре. Правда, конкретные сроки не называются. Новый детский сад появится в Рождественском микрорайоне, а школа - в Московском микрорайоне. Когда начнут строить общеобразовательное учреждение, во многом зависит от городских чиновников: для начала нужно войти в профильную федеральную программу до конца этого года.



ключевые слова: детский сад школа строительство
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