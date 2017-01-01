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Новости

18 минут назад

В Иванове заработал «полицейский» светофор

Он предназначен для безопасной парковки сотрудников УМВД


Заработало здание областного УМВД на улице Кузнецова и завершился ремонт теплотрассы и дорожного полотна на этом участке. Вслед за этим включился светофорный объект на перекрестке улиц Кузнецова и Вольной. Пока он работает в тестовом режиме, а предназначен он для безопасной парковки полицейских: работать в полном формате будет по утрам и вечерам перед началом и по окончании работы УМВД, в остальное время - в желтом режиме. Организаторы движения в управлении благоустройства Иванова не исключают, что может быть изменен режим работы и других светофоров на улице Кузнецова.



ключевые слова: УМВД полиция светофор
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									Makar37								
							
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  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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							Давайте ,меняйте.Будем стоять как на Ташкентской.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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