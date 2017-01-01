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18 минут назад
В Иванове заработал «полицейский» светофор
Он предназначен для безопасной парковки сотрудников УМВД
Заработало здание областного УМВД на улице Кузнецова и завершился ремонт теплотрассы и дорожного полотна на этом участке. Вслед за этим включился светофорный объект на перекрестке улиц Кузнецова и Вольной. Пока он работает в тестовом режиме, а предназначен он для безопасной парковки полицейских: работать в полном формате будет по утрам и вечерам перед началом и по окончании работы УМВД, в остальное время - в желтом режиме. Организаторы движения в управлении благоустройства Иванова не исключают, что может быть изменен режим работы и других светофоров на улице Кузнецова.
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Комментарии (1)
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- Makar375 минут назадДавайте ,меняйте.Будем стоять как на Ташкентской.