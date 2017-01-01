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Новости

28 минут назад

В Ивановскую область начала поступать вакцина «Совигрипп»

До 1 сентября в регионе появится почти 500 тысяч доз вакцины


В регион поступила первая партия вакцины против гриппа «Совигрипп».

Как рассказали в департаменте здравоохранения Ивановской области, в состав вакцины входят компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа различных штаммов. Каждый год прививка отличается составом в зависимости от разновидностей гриппа, прогнозируемых в этом сезоне. Вирусы гриппа A и B являются самыми распространёнными. Прививка от гриппа «Совигрипп» отличается от своих аналогов тем, что в качестве адъюванта (добавки для усиления иммунного ответа) в ней используется «Совидон», а не «Полиоксидоний», как в остальных вакцинах.

В облздраве сообщили, что до 1 сентября в регион поступит почти 500 тысяч доз вакцины, при этом в первую очередь будут прививать граждан, относящихся к «группам риска» (беременные женщины, малыши от 6 месяцев до 2 лет, дети, посещающие дошкольные учреждения и школы, студенты средних специальных и высших учебных заведений, призывники 18-27 лет, лица с хроническими заболеваниями, старше 60 лет, работники сфер образования, здравоохранения, обслуживания населения, транспорта).

Все жители региона, не входящие в перечисленные категории, также могут вакцинироваться в поликлиниках по месту жительства.



ключевые слова: грипп вакцина
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