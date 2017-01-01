В Иванове состоится молебен к началу учебного года





31 августа в Успенском кафедральном соборе г. Иваново состоится молебен к началу учебного года. Начало служения - в 17.30. Ивановская митрополия приглашает родителей, детей, школьников и студентов принять участие в молебне.

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