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Новости

58 минут назад

В Иванове состоится молебен к началу учебного года


31 августа в Успенском кафедральном соборе г. Иваново состоится молебен к началу учебного года. Начало служения - в 17.30. Ивановская митрополия приглашает родителей, детей, школьников и студентов принять участие в молебне.



ключевые слова: РПЦ молебен учебный год
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 53 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Тут одно из двух. 
    
Либо учиться, либо молиться.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Петр Иванов								
							
    • 
							
  • 41 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Верно Умников сказал. Зачем учиться, если можно помолиться и всё снизойдет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							хахахахахахахаха, наверное новый способ заработка								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 15 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По крайней мере из-за молебна не переносят школьные линейки, как в Москве из-за Курбан-байрама. Хотя, кто знает, что нас ждёт впереди...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Морозова								
							
    • 
							
  • 3 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Думают поможет??? Ну с Богом тогда!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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