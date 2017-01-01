1 сентября на школах Ивановской области откроют 6 мемориальных досок Героям Советского Союза





В этом году региональное отделение Российского военно-исторического общества завершает программу установки мемориальных досок Героям Советского Союза на фасады образовательных организаций, в которых учились прославленные земляки. Торжественные церемонии, посвященные открытию памятных знаков, пройдут 1 сентября.



В линейках примут участие депутаты Ивановской областной думы, ветераны войны и труда, труженики тыла, жители, представители органов местного самоуправления и общественных организаций, школьники.



Напомним, в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на зданиях школ были установлены 24 мемориальные доски, в прошлом году – 12.

Как сообщает пресс-служба Ивановской областной думы, проект завершается установкой 6 памятных плит.

Имена воинов уже присвоены двум школам: в честь Героя Советского Союза Геннадия Васильевича Писарев, посещавший учебное заведение в поселке Старая Вичуга, и полного кавалера Ордена Славы Анатолия Дмитриевича Гусева, учившегося в Чертовищенской школе Вичугского района.

В деревне Милюковка Шуйского района откроется знак в память об Александре Васильевиче Горбатове. Ильинская школа в Кинешемском районе увековечит имена Федора Алексеевича Сироткина и Федора Яковлевича Аккуратова. В честь Виктора Ивановича Яковлева мемориальная доска будет открыта на фасаде школы в деревне Харино Тейковского района.

Отметим, что за героизм и проявленное мужество на фронтах Великой Отечественной войны звания Герой Советского Союза были удостоены 158 ивановцев, 22 воина награждены Орденом Славы всех трех степеней. Их имена увековечены на стелах, памятных надгробьях и обелисках, в аллеях славы.

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