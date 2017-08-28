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Новости

2 минуты назад

С родственниками пропавшего на реке Мерешка мужчины работают психологи

Поиски перевернувшегося на лодке человека продолжаются - ФОТО


Как мы сообщали ранее, 27 августа в акватории реки Мерешка Заволжского района перевернулась лодка «Казанка-М». На борту маломерного судна находились трое мужчин. Двоим из них удалось самостоятельно выбраться на берег, третий мужчина 1969 года рождения пропал.

На поиск пропавшего были задействованы 13 человек и 5 единиц техники.

По состоянию на 29 августа водолазы мобильной поисковой группы обследовали 29 500 кв. м. акватории реки. Параллельно с этим пожарно-спасательные подразделения совместно с сотрудниками правоохранительных органов обследовали береговую линию в районе происшествия на протяженности более 4 км.

По результатам проведенных мероприятий мужчина пока не найден, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Его поиски продолжаются.

С родственниками пропавшего работают психологи ГУ МЧС России по Ивановской области.



ключевые слова: поиск розыск
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