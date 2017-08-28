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28.08.2017 14:50На реке в Ивановской области перевернулось маломерное судно
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С родственниками пропавшего на реке Мерешка мужчины работают психологи
Поиски перевернувшегося на лодке человека продолжаются - ФОТО
Как мы сообщали ранее, 27 августа в акватории реки Мерешка Заволжского района перевернулась лодка «Казанка-М». На борту маломерного судна находились трое мужчин. Двоим из них удалось самостоятельно выбраться на берег, третий мужчина 1969 года рождения пропал.
На поиск пропавшего были задействованы 13 человек и 5 единиц техники.
По состоянию на 29 августа водолазы мобильной поисковой группы обследовали 29 500 кв. м. акватории реки. Параллельно с этим пожарно-спасательные подразделения совместно с сотрудниками правоохранительных органов обследовали береговую линию в районе происшествия на протяженности более 4 км.
По результатам проведенных мероприятий мужчина пока не найден, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Его поиски продолжаются.
С родственниками пропавшего работают психологи ГУ МЧС России по Ивановской области.
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