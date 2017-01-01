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28 минут назад
В Ивановском районном суде произошло задымление
На месте происшествия работают сотрудники МЧС
Сегодня утром на «горячую линию» нашей редакции поступила информация о возгорании в здании Ивановского районного суда, расположенного на улице Постышева, 52 в областном центре. Мы связались с пресс-службой ГУ МЧС по Ивановской области, где нам сообщили, что никакого пожара в здании суда не было – только задымление. Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, не было уже и задымления. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возникновения дыма. Не исключено, что произошло замыкание электропроводки.
ключевые слова: суд задымление МЧС
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- Сосновский22 минуты назадивановское правосудие горит синим пламенем