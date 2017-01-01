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Новости

28 минут назад

В Ивановском районном суде произошло задымление

На месте происшествия работают сотрудники МЧС


Сегодня утром на «горячую линию» нашей редакции поступила информация о возгорании в здании Ивановского районного суда, расположенного на улице Постышева, 52 в областном центре. Мы связались с пресс-службой ГУ МЧС по Ивановской области, где нам сообщили, что никакого пожара в здании суда не было – только задымление. Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, не было уже и задымления. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возникновения дыма. Не исключено, что произошло замыкание электропроводки.



ключевые слова: суд задымление МЧС
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									Сосновский								
							
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  • 22 минуты назад
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										+1
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							ивановское правосудие горит синим пламенем								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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