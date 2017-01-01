В Ивановской области разыскивается водитель, сбивший на трассе велосипедиста

Пострадавший госпитализирован в ОКБ





ДТП случилось 29 августа около 20.20 на 17-м километре автодороги Лежнево-Шилыково-Пелгусово. Неустановленный автомобиль сбил 55-летнего велосипедиста. Мужчина получил травмы головы и открытый перелом голени. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

