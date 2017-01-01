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Новости

сегодня, 09:59

В Иванове будут судить банду «черных риэлторов»

Среди обвиняемых - 5 мужчин и 1 женщина


Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Ивановской области – 5 мужчин и 1 женщины. Они обвиняются по целому ряду статей: мошенничестве, подделке официальных документов, легализации имущества, приобретенного в результате преступления.

По версии следствия, ивановец организовал преступную группу, куда привлек своих знакомых для незаконных приобретений прав собственности на квартиры, дома и земельные участки, права на которые длительное время не регистрировались в установленном порядке.

В период с октября 2013 года по май 2015 года злоумышленники находили объекты недвижимости, расположенные на территории Ивановской области, сведения о правообладателях на которые отсутствовали в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Затем подыскивали социально неблагополучных людей, которые за вознаграждение соглашались на оформление на свое имя права собственности на указанные объекты и на последующее участие в сделках по купле-продаже недвижимости.

В дальнейшем организатор преступной группы с использованием паспортных данных подставных лиц изготавливал подложные решения судов Ивановской области о признании за ними прав собственности на недвижимость.

Затем лжесобственников доставляли в Управление Росреества, где на основании подложных решений судов осуществлялась регистрация прав собственности на недвижимость.

Далее лжесобственники по требованию членов ОПГ продавали незаконно приобретенную недвижимость (дома и квартиры) добросовестным гражданам.

Полученные в результате совершения названных сделок денежные средства в общей сложности около 5 миллионов рублей «черные риэлторы» поделили между собой.

Преступные действия злоумышленников были выявлены и задокументированы ОЭБ и ПК УМВД по Ивановской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: "черные риэлторы" мошенничество недвижимость суд
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