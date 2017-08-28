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сегодня, 18:56

«Vip-подарок» организаторов фестиваля «Лук-лучок» шокировал победителя интернет-конкурса

И заставил отказаться от таких даров - ФОТО


С 12 по 26 августа организаторы фестиваля «Лук-лучок» совместно компанией «РИАТ» проводили интернет-конкурс. Его участникам необходимо было выполнить три условия: поставить лайк записи с конкурсом, поделиться с друзьями записью с конкурсом и вступить в две группы в соцсетях. Пятерым победителям были обещаны Vip-подарки, в том числе натуральные продукты партнера конкурса – компании «РИАТ».

Первый приз был обозначен так: «Vip-подарок от организаторов фестиваля «Лук-лучок»: луковая коса, лухские угощения, сувениры и подарки с логотипом фестиваля». И его обладательницей стала Юлия Романова. Только вот победительница совсем не обрадовалась подарку, который ей на днях вручили. Вот что она нам сообщила в своем письме (орфография и пунктуация авторские):

«Организаторы фестиваля провели интернет конкурс. См. Фото. Я выиграла первый приз, сегодня стала его "счастливой" обладательницей. Вернее я от него отказалась, состав приза меня неприятно удивил, килограмм, может даже два лука, и засохший калач, в качестве сувенира пакет с фирменной символикой фестиваля. Полная дискредитация фестиваля, ну нельзя же так...я все понимаю бюджет маленький и все прочее».

И действительно, без слез на такой луковый Vip-подарок не взглянешь. Зато пафоса при проведении в этом году фестиваля «Лук-лучок» было хоть отбавляй.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							а Вы чего ожидали-машины!? так за ними к дяде Лене на Поле Чудес надо было ехать ))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илья Николаевич								
							
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  • 45 минут назад
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							Риат - тертый калач, как Плюшкин. Наверное, еще и обслюнявили перед отправкой)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							НУ ЧТО СКАЗАТЬ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ ЧТО ПРЕДАЛИ ОГЛАСКЕ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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