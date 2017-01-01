Юные ивановские хоккеисты стали победителями турнира памяти Романа Ердякова, погибшего в Чечне

Межрегиональные соревнования проходили в Кирове





На прошлой неделе в Кирове проходили межрегиональные соревнования среди хоккеистов 2008 года рождения, посвященные памяти Романа Ердякова, погибшего в Чечне.

На турнир съехались команды из Иванова, Кирово-Чепецка, Новоуральска, Перми, Тольятти и Елабуги.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

106

В итоге трехдневной борьбы «золото» завоевала ивановская команда. Кировчане заняли второе место, а третье - у гостей из Елабуги.