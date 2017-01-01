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Новости

45 минут назад

Юные ивановские хоккеисты стали победителями турнира памяти Романа Ердякова, погибшего в Чечне

Межрегиональные соревнования проходили в Кирове


На прошлой неделе в Кирове проходили межрегиональные соревнования среди хоккеистов 2008 года рождения, посвященные памяти Романа Ердякова, погибшего в Чечне.

На турнир съехались команды из Иванова, Кирово-Чепецка, Новоуральска, Перми, Тольятти и Елабуги.

В итоге трехдневной борьбы «золото» завоевала ивановская команда. Кировчане заняли второе место, а третье - у гостей из Елабуги.

ключевые слова: хоккей турнир дети
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