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Новости

53 минуты назад

В Плесе состоится фестиваль мультфильмов


16-17 сентября пройдет Плёсский анимационный фестиваль. Как рассказали организаторы, это - социально-значимый проект, подразумевающий обширную благотворительную программу. Его главная задача - сделать доступной современную российскую мультипликацию, прошедшую отбор на других фестивалях, самому широкому кругу жителей русской глубинки, в том числе Ивановской и соседних областей.

Программа фестиваля включает показы лучших короткометражных отечественных мультфильмов, специальный показ полнометражного анимационного фильма, культурно-развлекательную программу для детей. Гости фестиваля смогут посетить концерт музыки из отечественных мультфильмов и выставку, приуроченную к столетнему юбилею легенды отечественной анимации - Фёдора Хитрука.



ключевые слова: анимация мультфильмы фестиваль
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