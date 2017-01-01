В Плесе состоится фестиваль мультфильмов





16-17 сентября пройдет Плёсский анимационный фестиваль. Как рассказали организаторы, это - социально-значимый проект, подразумевающий обширную благотворительную программу. Его главная задача - сделать доступной современную российскую мультипликацию, прошедшую отбор на других фестивалях, самому широкому кругу жителей русской глубинки, в том числе Ивановской и соседних областей.

Программа фестиваля включает показы лучших короткометражных отечественных мультфильмов, специальный показ полнометражного анимационного фильма, культурно-развлекательную программу для детей. Гости фестиваля смогут посетить концерт музыки из отечественных мультфильмов и выставку, приуроченную к столетнему юбилею легенды отечественной анимации - Фёдора Хитрука.

поделиться ссылкой:

