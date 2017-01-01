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Новости

сегодня, 17:11

Власти рассказали, когда откроют авиарейсы Иваново-Казань

И пояснили, почему этого не было сделано в этом году, как планировалось


На сегодняшнем заседании регионального правительства губернатор Павел Коньков поинтересовался у руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта, как ведомство работает над исполнением поручения по открытию авиарейсов Иваново-Казань. На что Андрей Шушкин доложил, что маршрут планировалось открыть в текущем году, однако авиакомпания отказалась осуществлять перелеты, и выделенные средства были направлены на открытие рейсов Иваново-Анапа. Рейсы в Казань планируется запустить в 2018 году.

Глава региона дал поручение провести переговоры с руководством Республики Татарстан о софинансировании полетов в этом направлении.



ключевые слова: авиарейсы Казань
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