Власти рассказали, когда откроют авиарейсы Иваново-Казань

И пояснили, почему этого не было сделано в этом году, как планировалось





На сегодняшнем заседании регионального правительства губернатор Павел Коньков поинтересовался у руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта, как ведомство работает над исполнением поручения по открытию авиарейсов Иваново-Казань. На что Андрей Шушкин доложил, что маршрут планировалось открыть в текущем году, однако авиакомпания отказалась осуществлять перелеты, и выделенные средства были направлены на открытие рейсов Иваново-Анапа. Рейсы в Казань планируется запустить в 2018 году.

Глава региона дал поручение провести переговоры с руководством Республики Татарстан о софинансировании полетов в этом направлении.

поделиться ссылкой:

