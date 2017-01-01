Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

19 минут назад

74 тысячи рублей украл на предприятии его бывший сотрудник

Преступление было совершено в Ново-Талицах


В селе Ново-Талицы ивановского района произошла кража. Злоумышленник проник на предприятие через окно и похитил из сейфа 74 тысячи рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место преступления, опросили работников предприятия в поисках вероятных свидетелей криминального происшествия. И вскоре личность подозреваемого в краже была установлена. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 22-летней бывший сотрудник предприятия. Мужчина знал о наличии денег в сейфе и о месте, где от него лежит ключ.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.



ключевые слова: кража предприятие сейф полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 173
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня