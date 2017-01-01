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19 минут назад
74 тысячи рублей украл на предприятии его бывший сотрудник
Преступление было совершено в Ново-Талицах
В селе Ново-Талицы ивановского района произошла кража. Злоумышленник проник на предприятие через окно и похитил из сейфа 74 тысячи рублей.
На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место преступления, опросили работников предприятия в поисках вероятных свидетелей криминального происшествия. И вскоре личность подозреваемого в краже была установлена. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 22-летней бывший сотрудник предприятия. Мужчина знал о наличии денег в сейфе и о месте, где от него лежит ключ.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.
ключевые слова: кража предприятие сейф полиция
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