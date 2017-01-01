Директор кохомской школы №7 ущемляла права десятиклассников

Она незаконно убеждала родителей школьников забрать документы на обучение





24 августа 2017 года на прием Ивановского межрайонного прокурора Дмитрия Седина обратились родители, возмущенные незаконными действиям директора кохомской средней школы №7. Обратившиеся утверждали, что директор обзванивала законных представителей будущих десятиклассников, убеждая в необходимости забрать документы на обучение из школы.

Прокуратура оперативно провела проверку и выявила в действиях директора и работников управления образования администрации Кохмы нарушения норм действующего законодательства, выразившиеся в ущемлении прав детей на образование в школе № 7 в физико-математическом классе.

В связи с этим сегодня, 29 августа, прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения действующего законодательства. Проверка по названному факту продолжается, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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