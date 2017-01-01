В Иванове водитель самостоятельно латает дорожные ямы

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Интересную картину наблюдали сегодня очевидцы на одной из ивановских улиц. Один из водителей вышел из своей машины и начал, по сути, делать ямочный ремонт, засыпая дорожную дырку то ли кирпичной крошкой, то ли камнями.

Что заставило пожилого автомобилиста пойти на этот шаг, неизвестно, но, видимо, он уже перестал надеяться на профессиональных дорожников и решил устранить проблему своими руками.

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