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Новости

46 минут назад

В Иванове водитель самостоятельно латает дорожные ямы

ВИДЕО


Интересную картину наблюдали сегодня очевидцы на одной из ивановских улиц. Один из водителей вышел из своей машины и начал, по сути, делать ямочный ремонт, засыпая дорожную дырку то ли кирпичной крошкой, то ли камнями.

Что заставило пожилого автомобилиста пойти на этот шаг, неизвестно, но, видимо, он уже перестал надеяться на профессиональных дорожников и решил устранить проблему своими руками.



ключевые слова: дорога яма ремонт
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							ну так это программа едросни, сделай жизнь лучше								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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