В Ивановской области мужчина напал на пенсионерку с ножом из-за 8 рублей

Подозреваемого в разбое разыскивает полиция





О разбойном нападении, которое произошло 27 августа в Вичуге, сообщает сайт Vichuganews.ru. 68-летняя пенсионерка спокойно шла по улице Абрамовой. Неожиданно к ней подбежал незнакомый молодой мужчина, приставил к боку нож и отобрал сумку, в которой и было-то всего: батон белого хлеба, полбуханки чёрного, пол-арбуза и кошелёк с 8 рублями внутри. С похищенным «богатством» злоумышленник скрылся.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемого и дает его приметы: лет 30, рост примерно 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, небрит. Был одет в футболку без рукавов цвета хаки, тёмные брюки, на голове - рыболовная панама.

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