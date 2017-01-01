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Новости

сегодня, 15:40

В Ивановской области мужчина напал на пенсионерку с ножом из-за 8 рублей

Подозреваемого в разбое разыскивает полиция


О разбойном нападении, которое произошло 27 августа в Вичуге, сообщает сайт Vichuganews.ru. 68-летняя пенсионерка спокойно шла по улице Абрамовой. Неожиданно к ней подбежал незнакомый молодой мужчина, приставил к боку нож и отобрал сумку, в которой и было-то всего: батон белого хлеба, полбуханки чёрного, пол-арбуза и кошелёк с 8 рублями внутри. С похищенным «богатством» злоумышленник скрылся.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемого и дает его приметы: лет 30, рост примерно 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, небрит. Был одет в футболку без рукавов цвета хаки, тёмные брюки, на голове - рыболовная панама.



ключевые слова: разбой
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									Mamon								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Это одна старушка 8 рублей, а 10 старушек уже 80								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • 17 минут назад
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										0
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							Работать не хочется - промышляют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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