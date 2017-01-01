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сегодня, 15:40
В Ивановской области мужчина напал на пенсионерку с ножом из-за 8 рублей
Подозреваемого в разбое разыскивает полиция
О разбойном нападении, которое произошло 27 августа в Вичуге, сообщает сайт Vichuganews.ru. 68-летняя пенсионерка спокойно шла по улице Абрамовой. Неожиданно к ней подбежал незнакомый молодой мужчина, приставил к боку нож и отобрал сумку, в которой и было-то всего: батон белого хлеба, полбуханки чёрного, пол-арбуза и кошелёк с 8 рублями внутри. С похищенным «богатством» злоумышленник скрылся.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемого и дает его приметы: лет 30, рост примерно 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, небрит. Был одет в футболку без рукавов цвета хаки, тёмные брюки, на голове - рыболовная панама.
ключевые слова: разбой
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Комментарии (2)
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- Mamon28 минут назадЭто одна старушка 8 рублей, а 10 старушек уже 80
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- Виктория Ким17 минут назадРаботать не хочется - промышляют.
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