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29 минут назад
В Ивановской области перебегавший дорогу 11-летний мальчик попал под машину
Ребенок получил тяжелейшие травмы
ДТП случилось 28 августа около 14.00 на 149-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород у села Богданиха Ивановского района. 46-летний водитель автомобиля «Рено Меган» сбил 11-летнего мальчика, когда тот перебегал проезжую часть дороги неподалеку от пешеходного перехода.
С сочетанной травмой, травмами головы, переломом лобной кости ребенка госпитализировали в больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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