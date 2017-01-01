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Новости

29 минут назад

В Ивановской области перебегавший дорогу 11-летний мальчик попал под машину

Ребенок получил тяжелейшие травмы


ДТП случилось 28 августа около 14.00 на 149-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород у села Богданиха Ивановского района. 46-летний водитель автомобиля «Рено Меган» сбил 11-летнего мальчика, когда тот перебегал проезжую часть дороги неподалеку от пешеходного перехода.

С сочетанной травмой, травмами головы, переломом лобной кости ребенка госпитализировали в больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.



ключевые слова: ДТП ребенок наезд
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