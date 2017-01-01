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Новости

сегодня, 14:31

В ивановском Сквере Мастеров спиливают липы, осины, дубы и тополя


В центре областного центра, в Сквере Мастеров, на деревьях появились белые кресты. В администрации поясняют: помеченные деревья готовятся к сносу. Впрочем, переживать не стоит. Зона это парковая, строить ничего не будут. Но зачем спиливают лиственные породы (липы, осины, дубы, тополя), и останется ли центр города голым? Об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: деревья сквер вырубка
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Опа-опа-опа-па								
							
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  • 45 минут назад
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							Правильно. Страшно с ребенком гулять, вокруг дряхлые скрипучие деревья!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тамара Захарова								
							
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  • 28 минут назад
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										-1
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							Там снимать сказу про бабу ягу можно.  Не сквер,  а буйных дикий лес.  С корнем дерево выворотило недавно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									жилец								
							
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  • 21 минуту назад
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										+1
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							Может лучше администрацию снести и сделать на её месте парковую зону? Город в пустыню превращают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иван_Иваныч								
							
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  • 13 минут назад
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										-1
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							давно пора там порядок навести, а то деревья эти еще меня в младенчестве помнят... сейчас со своей детворой гуляю, переживаю как бы чего на них не свалилось сверху.
    
А так все ненужное спилят..и хорошо станет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Микола								
							
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  • 9 минут назад
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							Такого мэра как Шарыпов надо выгонять. Угробил газон на улице Ермака, спилил абсолютно здоровые, нормальные деревья на ул.Станционной, пни до сих пор торчат. Это не мэр, а уничтожитель зеленых насаждений какой-то! Его велодорожка опасна для жизни. Потому что расположена крайне неудачно и со стороны дворов выезд автомашин прямо на эту велодорожку! Я так понимаю, пока он все деревья в городе не спилит не успокоится. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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