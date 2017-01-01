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сегодня, 14:31
В ивановском Сквере Мастеров спиливают липы, осины, дубы и тополя
В центре областного центра, в Сквере Мастеров, на деревьях появились белые кресты. В администрации поясняют: помеченные деревья готовятся к сносу. Впрочем, переживать не стоит. Зона это парковая, строить ничего не будут. Но зачем спиливают лиственные породы (липы, осины, дубы, тополя), и останется ли центр города голым? Об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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А так все ненужное спилят..и хорошо станет.