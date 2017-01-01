В ивановском Сквере Мастеров спиливают липы, осины, дубы и тополя





В центре областного центра, в Сквере Мастеров, на деревьях появились белые кресты. В администрации поясняют: помеченные деревья готовятся к сносу. Впрочем, переживать не стоит. Зона это парковая, строить ничего не будут. Но зачем спиливают лиственные породы (липы, осины, дубы, тополя), и останется ли центр города голым? Об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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