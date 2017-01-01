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Новости

сегодня, 14:04

В Шуе становится слишком пыльно


Департамент природных ресурсов и экологии обнародовал результаты исследования атмосферного воздуха в Шуе за период с 14 по 20 августа. Анализ показал разовое превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ (пыли). Причем, не за весь указанные период, а только 18 августа с 07.00 до 13.00. По другим исследуемым ингредиентам превышений максимально-разовых предельно допустимых концентраций в воздухе не установлено.



ключевые слова: атмосфера воздух пыль
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