В Шуе становится слишком пыльно





Департамент природных ресурсов и экологии обнародовал результаты исследования атмосферного воздуха в Шуе за период с 14 по 20 августа. Анализ показал разовое превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ (пыли). Причем, не за весь указанные период, а только 18 августа с 07.00 до 13.00. По другим исследуемым ингредиентам превышений максимально-разовых предельно допустимых концентраций в воздухе не установлено.

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