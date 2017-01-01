В ивановском аэропорту пройдет этап Чемпионата ЦФО по дрэг-рейсингу





17 сентября в Ивановской области пройдет 3 этап чемпионата Центрального Федерального округа по дрэг-рейсингу. Площадкой для зрелищных автогонок станет аэропорт «Иваново».

Для справки:

Дрэг-рейсинг - гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра (¼ мили). Реже проводятся заезды на ½ мили (~804 м), 1/8 мили (201 м) либо на мерную милю (1609 м). По сути дрэг-рейсинг является гонкой на ускорение, проводящейся на прямой трассе. Особую популярность гонки этого типа снискали в США, где проводятся уже более полувека. Наиболее распространёнными дисциплинами являются гонки автомобилей, мотоциклов и катеров с поршневыми двигателями. Однако существуют соревнования для реактивных автомобилей и мотоциклов, электромобилей, скутеров, велосипедов и даже тракторов и газонокосилок.

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