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сегодня, 12:56

Двое жителей Ивановской области сожгли дом, чтобы скрыть следы другого преступления

Злоумышленники задержаны полицией - ФОТО


В полицию поступило сообщение от диспетчера пожарной части о том, что по улице Ленинградской в Фурманове произошло возгорание строящегося дома, принадлежащего 36-летней жительнице областного центра. Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что ночью неизвестные через окно проникли в этот дом и похитили 11 радиаторов отопления и 22 крана к ним. После того, как они покинули чужое жилище, возник пожар, который практически полностью уничтожил дом. Сумма ущерба составила более 1 500 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении кражи были установлены и задержаны. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались неоднократно судимые за имущественные преступления местные жители 31 и 39 лет. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что ранее владельцы постройки по объявлению через интернет наняли фигурантов, чтобы те установили забор. После выполненной работы мужчины вернулись поздно ночью и совершили хищение. Задержанные в содеянном признались и написали явки с повинной. Похищенное полицейскими изъято и будет возвращено законным владельцам. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По предварительным данным, подозреваемые совершили поджог, чтобы скрыть следы кражи.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

ключевые слова: кража поджог полиция
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