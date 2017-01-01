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Новости

4 минуты назад

Ивановец занял второе место на Первенстве России по каратэ

ФОТО


С 25 по 28 августа в Пензе проходило первенство России по каратэ среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 20 лет. В соревнованиях приняли участие порядка 900 лучших спортсменов из 55 регионов нашей страны.

Соревнования проводились с целью дополнительного отбора кандидатов в сборную команду России и выявления сильнейших спортсменов для участия в Первенстве Мира среди юношей, девушек, юниоров и юниорок.

Ивановский каратист Игорь Иванчихин в категории свыше 84 кг завоевал серебряную медаль. На пути к финалу ивановец одолел соперников из Челябинской области и Москвы, но в финале уступил еще одному представителю Челябинской области.

Игорь тренируется в детско-юношеской спортивной школе № 9 под руководством тренеров-преподавателей по каратэ Рухая Амирана и Болдина Евгения.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: спорт единоборства каратэ Первенство России
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