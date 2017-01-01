РСА: В Ивановской области из-за активности криминальных автоюристов слишком высоки выплаты по ОСАГО





Размер средней выплаты по ОСАГО в Ивановской области составил 123 789 рублей, что почти на 55% больше, чем размер средней выплаты по стране. Это 8 место в рейтинге убыточных регионов по величине средней выплаты по ОСАГО, подготовленном Российским союзом автостраховщиков (РСА) по итогам 1 полугодия 2017 года.

По итогам 1 квартала 2017 года средняя выплата по ОСАГО в Ивановской области составила 125 428 рублей, по итогам 2016 г. - 119 727 рублей, по итогам первых трех кварталов 2016 г. - 112 864 рубля, а в 1 полугодии 2016 г.– 98 986 рублей. В среднем по стране в 1 полугодии 2017 г. она составляет 78,6 тыс. рублей.

«Подобные цифры говорят, прежде всего, об активности мошенников, криминальных автоюристов, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП, обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба, и в итоге получают в разы больше. Из-за подобных махинаций число регионов со средней выплатой по ОСАГО выше 100 тыс. рублей выросло почти в три раза», - прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.

«Ивановская область – регион, который стабильно входит в ТОП-10 «токсичных регионов». Однако, в 1 полугодии 2017 г. наметился тренд на улучшение ситуации в нем. По совокупности показателей Ивановская область заняла 19 место, потеряв 11 позиций по отношению к результату в 1 полугодии 2016 г. Называть эту тенденцию устойчивой и позитивной, на мой взгляд, пока преждевременно. Ведь уровень выплат по ОСАГО в регионе по-прежнему гораздо выше всех допустимых норм», - пояснил Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт.

По данным РСА, частота страховых случаев в Ивановской области за прошедший год снизилась на 1,6 пунктов и определяется на уровне 6,9%%, несмотря на это размер средней выплаты по ОСАГО в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился почти на 30%.

Уровень выплат с учетом РВД (расходов на ведение деятельности) показал тренд к снижению: с 223% по итогам первого квартала 2017 г до 194% в 1 полугодии 2017 г. Тем не менее, он по-прежнему высок: в регионе страховщики на каждые 100 рублей собранной премии по ОСАГО выплачивают 194 рубля. Это значит, что страховые компании в Ивановской области продолжают нести серьезные убытки.

Как отметили в РСА, к регионам с высокой выплатой относятся: Адыгея, Карачаево-Черкессия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ингушетия, Ростовская, Ивановская, Амурская области, Чеченская республика, Нижегородская, Ульяновская области, Кабардино-Балкария, Ставропольский и Камчатский край.

поделиться ссылкой:

