В Успенском соборе совершен чин погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы

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Вчера вечером в Успенском кафедральном соборе города Иваново митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф в сослужении городского духовенства совершил всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы. Плащаницу пронесли с крестным ходом по территории собора.

Для справки:

28 августа (15 по ст. ст.) Православная Церковь отмечает двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы. В дни его празднования во многих храмах совершается чин Погребения Божией Матери. Сегодня мы поговорим об истории этого последования, о современной практике его совершения.

Чин ПогребенияПо преданию, которое восходит к свидетельству Дионисия Ареопагита, Преблагословенная Дева Мария по кончине Своей погребена была апостолами в Гефсимании. Там, где покоились Ее праведные родители и Иосиф Обручник. Через три дня после похорон прибыл в Иерусалим апостол Фома. Он сильно скорбел, что не смог попрощаться с Богородицей. Апостолы пожалели его и отвалили камень от могильной пещеры. Но, к их изумлению, тела Богородицы в пещере не было. Господь воскресил Свою Матерь и взял к Себе с пресвятым Ее телом, поставив выше всех ангелов.

В день праздника Успения в православных храмах совершается торжественное всенощное бдение. В современной практике празднование Успения Пресвятой Богородицы часто связывается с чином Погребения Божией Матери. Эта служба в одном из греческих изданий конца 19 в. носит название «Священное последование на преставление Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии». Она встречается в рукописях – греческих и славянских – не ранее 15 в., составлена греческими песнописцами, среди которых – великий ритор Еммануил. Чин Погребения имеет иерусалимское (гефсиманское) происхождение и является подражанием чину утрени Великой Субботы.

Фото: Ивановская митрополия

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