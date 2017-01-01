В Шуе начался ремонт дворов многоквартирных домов

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В Шуе скоро будут заасфальтированы несколько придомовых территорий многоквартирных домов. Сейчас ведутся подготовительные работы.

Напомним, что в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Шуе будут благоустроены 25 придомовых территорий МКД.

Как сообщает мэрия райцентра, сейчас ведутся подготовительные работы во дворах домов по улицам Заводской, Кирова, 1 Московской. У д. 6а по ул. Кирова специалисты подрядной организации уже начали укладывать асфальт.

Полностью с перечнем придомовых территорий, которые благоустроят в этом году, можно ознакомиться на сайте шуйской администрации в разделе «Проект «Комфортная городская среда».

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя

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