В Иванове открылась уникальная выставка окладов икон

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С 24 августа в ивановском Музее промышленности и искусства работает выставка «Возрождение образа».

В экспозиции представлены оклады икон центральных губерний России XIX –нач. XX вв., оклады семейных икон с избранными святыми, праздничных икон, икон святых Николая Чудотворца, Иоанна Предтечи, преподобного Серафима Саровского, великомученика Пантелеймона из собрания писателя-краеведа Д.И. Зимина.

Как сообщили в департаменте культуры и туризма ивановской области, коллекция окладов с утраченных икон собиралась Дмитрием Зиминым на протяжении последних двух десятилетий (с 1990-х годов и до сегодняшнего времени). Благодаря этому стало возможным сохранить этот отдельный пласт православной культуры.

Отметим, что слово «оклад» появилось в XVI веке, как и церковно-славянское слово «риза» (одеяние). «Весь сияющий и переливающийся, мерцающий в свете горящих свечей, украшенный оклад символизирует невещественный Свет, в котором пребывают Святые. Благодаря окладу образ изображенных на иконе Святых воспринимается совершенно иначе», - рассказывают специалисты.

XIX век стал временем расцвета окладного искусства в России. Оклады изготавливались из разных материалов: меди, латуни, крашенной жести и по разным технологиям. Со временем создание окладов или риз «одеяния» икон выделилось в отдельную ветвь декоративно-прикладного искусства.

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